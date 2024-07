Tagli alla sanità l’affondo di FdI | Ora si pagano anche le ambulanze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non si placano le proteste per quello che l’onorevole Alice Buonguerrieri, Fratelli d’Italia, e Cesare Polidori, responsabile del comprensorio per FdI, considerano l’ennesinoregionale perchè, dicono loro, ora i cittadini devono pagare le. Aggiunge l’onorevole Alice Buonguerrieri: "Laemiliano romagnola, tanto decantata dall’assessore Raffaele Donini e dal dimissionario presidente Stefano Bonaccini, subisce l’ennesimoo per mano della Regione a discapito di tutti quei cittadini che già vivono in una situazione di disagio e sofferenza. A farne le spese questa volta è il servizio del trasporto in ambulanza che da gratuito per gli invalidi al 100% e invalidi con accompagnamento peserà ora sulle tasche di questi cittadini, decine o meglio centinaia di euro, calcolati ai chilometri percorsi,stregua di un taxi".