(Di lunedì 15 luglio 2024)daLao le Furie Rosse comandano ancora, negli ultimi 16 anni: il bilancio è impressionante e racconta la vittoria di tre Europei, nel 2008, nel 2012 e nel 2024, e un Mondiale, nel 2010, oltre alla Nations League nel 2022-2023, contro un unico Europeo conquistato nella storia precedente della Roja, nel 1964, dal 1930 al 2008. Tre europei e un Mondiale in 16 anni, un solo Europeo in 78. Il dislivello storico è incredibile e basa le proprie radici su una vera e propria rivoluzione calcistica da parte della Real Federación Española de Fútbol a partire dai primi anni 2000, visto che negli anni precedenti, nonostante una generazione di fenomeni, con Raul capostipite, di successi non ne erano arrivati. Lada ieri sera detiene ildi campionati europei vinti, con quattro titoli in bacheca, ed era già l’unica nazionale di calcio ad essersi aggiudicata due titoli continentali e un titolo mondiale di seguito.