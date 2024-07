Shawn Mendes e Camila Cabello beccati nuovamente insieme

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) Due anni di relazione e poi nel novembre del 2021si sono lasciati. A pochi mesi di distanza, nel gennaio del 2022 i due sono tornati, la minestra riscaldata è durata poco più di un anno, perché nel giugno del 2023 la coppia è riscoppiata. Ci sarà un terzo tentativo? Forse sì, ma non è detto.ieri sono stati vistialla finale di Copa America. Tutti pensano ad un ritorno di fiamma, ma va detto che la cantante ha recentemente dichiarato di essere in buonissimi rapporti con il suo ex fidanzato.ontem na final da Copa América em Miami pic.twitter.com/NRoGCIPWXy —Brasil (@BRA) July 15, 2024andspotted together at the Copa America final.