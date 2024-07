Shannen Doherty il ricordo dei colleghi e la sua ultima uscita con gli amici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 15 luglio 2024) In questi anniè stata estremamente onesta nel racconto della sua malattia e ha sempre tenuto il suo pubblico aggiornato sulle sue condizioni. L’attrice di Streghe lo scorso gennaio ha anche ammesso che di star organizzando il suo funerale, così che tutto potesse essere pronto al momento della scomparsa. Purtroppo ieri la star di Beverly Hills ci ha lasciati e da subito decine dihanno manifestato il loro dolore sui social., ildei. Jason Priestley, che in Beverly Hills interpretava Brandon, il fratello di Brenda, su Instagram ha scritto: “Scioccato e triste nell’apprendere della morte della mia amica. Era una forza della natura e mi mancherà. Mando affetto e luce alla sua famiglia in questo momento scuro“.