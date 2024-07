Scomparse su un lido pontino | ore di paura per la sorte di due bimbe

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio aldi Latina, tra Capo Portiere e Foce Verde, dove due adolescenti di 12 e 13 anni, originarie di Sondrio, si erano allontanate dall’ombrellone dove si trovavano con i genitori per una passeggiata. Per oltre tre ore, di loro si sono perse le tracce. L’Intervento dei Soccorsi I genitori, molto allarmati, hanno subito allertato i soccorsi. Sono intervenuti i Carabinieri, il personale della Guardia Costiera e i bagnini della Blue Work Service. Grazie alla loro pronta e coordinata azione, le due adolescenti sono state localizzate e ritrovate, fortunatamente in buone condizioni, permettendo loro di riabbracciare i familiari. Un Lieto Fine La storia si è conclusa con un lieto fine, sottolineando l’importanza della presenza e del supporto dei bagnini.