San Polo tra abbracci e lacrime Il messaggio di pace di Laura Ewert | Memoria e dialogo contro l’orrore

(Di lunedì 15 luglio 2024) di Sofia Zuppa "Sono molto felice di essere qui e di aver incontrato le famiglie delle vittime di questo massacro". Poche parole, sussurrate. L’emozione è tanta. La testa bassa e gli occhi lucidi. Poi un gesto, le dita incrociate davanti alla bocca per dire che l’emozione che prova non si può descrivere., un lungo vestito e capelli raccolti in uno chignon composto, è arrivata questa mattina a Sandalla Germania per ricordare le 65 vittime dell’eccidio di 80 anni fa, ordinato materialmente da suo nonno Wolf. La scoperta l’ha devastata e una settimana fa aveva espresso il desiderio di presenziare alla cerimonia di commemorazione che si tiene ogni anno da quel terribile giorno. Ha mantenuto la promessa. Si tratta di un raro caso, quello in cui un discendente di un autore di un massacro chiede scusa pubblicamente e si reca di persona sul luogo della strage.