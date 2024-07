Rugby l’Italia U20 centra la salvezza ai Mondiali Roberto Santamaria | I ragazzi si sono impegnati tanto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024)Under 20 del, impegnata neidi categoria, si salva vincendo la semifinale per il 9° posto contro la Spagna, ed ora affronterà la Georgia nell’ultimo incontro, ma è già certa di disputare la prossima edizione del torneo, mentre lo scontrosarà tra Spagna e Fiji. Il capo allenatore del, commenta così la vittoria odierna al sito federale: “Complimenti alla Spagna, ai giocatori e allo staff, per il coraggio, per lo spirito combattivo, per il cuore e per come hanno affrontato una gara molto complicata anche per loro. Strategicamente volevamo mantenere più possesso possibile, e questo è sicuramente statoto. Il problema è che siamo stati tantissimo tempo nei loro 22 e non siamo stati cinici quanto serviva, merito della loro difesa e della loro capacità di rallentare il breakdown, certo, ma anche colpa nostra per non aver portato a casa i punti che potevamo e dovevamo, tenendo alta la pressione della partita fino alla fine“.