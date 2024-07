Rogo sulla pista ciclopedonale del Conero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Vallemiano,nuovadel: provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco. Il principio d’incendio,più nuovaciclabile di Ancona si è sviluppato sabato sera, quando – attorno alle 18 – alcuni passanti, impegnati in una camminata da Vallemiano a Portonovo, hanno notato del fumo provenire da alcune sterpaglie, in via della Ferrovia. Intervenute due autopompe dei vigili del fuoco che hanno fatto allontanare i ciclisti e i pedoni e poi hanno messo in sicurezza l’area. Quindi, hanno verificato che non vi fossero feriti coinvolti. Al momento, non è dato sapere se ilsia doloso.