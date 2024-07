Primi passi a Bormio per Inzaghi Il nuovo Pisa tra campo e mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Primo giorno di lavoro per la truppa nerazzurra ae primo allenamento per il tecnico Pippo. In attesa di Marius Marin, Jan Mlakar e Adrian Rus che si aggregheranno al termine delle meritate vacanze dopo l’importante esperienza a Euro 2024 con le rispettive Nazionali questa la lista dei calciatori a disposizione dello staff tecnico che è stata ufficializzata ieri pomerigg. Portieri. Nicolas Andrade (1988), Leonardo Loria (1999), Johan Guadagno (2003), Ante Vukovic (2004). Difensori. Pietro Beruatto (1998), Arturo Calabresi (1996), Antonio Caracciolo (1990), Francesco Coppola (2005), Simone Canestrelli (2000), Andrea Primasso (2005), Motiejus Sapola (2006). Centrocampisti. Tomas Esteves (2002), Gabriele Piccinini (2001), Mattia Sala (2005), Idrissa Tourè (1998), Miha Trdan (2005).