Pentathlon Europei senior Budapest 2024 | la rassegna continentale buon viatico per l’Italia verso i Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si sono chiusi con un bilancio di tre ori e due argenti glidimoderno, andati in scena a, in Ungheria: tra le medaglie delspicca quella ottenuta da Giorgio Malan nella specialità olimpica dell’individuale maschile.o il bilancio delcon tutti i qualificati aipresenti nellamagiara: oltre al secondo posto di Giorgio Malan, tra gli uomini è arrivata la quinta piazza di Matteo Cicinelli, mentre tra le donne è giunta la settima posizione di Elena Micheli. Assente l’altra azzurra qualificata per Parigi, Alice Sotero., infatti, sarà presente alle imminenti Olimpiadi con il contingente massimo: saranno in gara a Parigi, ultima gara della storia delmoderno con la presenza dell’equitazione, i due uomini e le due donne citate, cone possibilità di centrare almeno una medaglia.