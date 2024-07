Parcheggio selvaggio e rifiuti abbandonati | un tipico weekend a Focene

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fiumicino, 15 luglio 2024 – Auto parcheggiate ovunque (anche dove non potrebbero stare) traffico interminabile per lasciare la località, residenti infuriati perché ogni anno la stessa storia si ripete: è questa la fotografia dineid’estate e, purtroppo, non parliamo di un “fenomeno” recente (e non parliamo solo del) Sono anni che bisogna fare i conti con “l’assalto” da parte, non solo di turisti, ma di quanti desiderano godere di una giornata al mare. E il caldo soffocante di questi giorni è un incentivo in più per cercare di “cambiare aria” e fuggire, almeno un po’, dall’afa della città.insostenibile Il nostro litorale, si sa, ultimamente è diventato una meta sempre più ambita e le spiagge disono diventate sempre più frequentate.