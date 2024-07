Outfit estivo e passe-partout | la soluzione furba che piace anche a Kim Kardashian

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Grazie a pochi pezzi must-have e un pizzico di fantasia, bastano pochi istanti per trasformare undaily in una perfetta miseserale! L’estate è sinonimo di giornate lunghe e piene di impegni, dalla sessione di yoga mattutina all’aperitivo con gli amici. Per coniugare stile, comfort e praticità è possibile scegliete pezzi “furbi” che possano ben funzionare dall’alba al tramonto e integrarsi alla perfezione con glipiù disparati. Proprio come insegna la it girl e imprenditrice di successo Kim. Tra le soluzioni suggerite dalle aziende top del segmento moda c’è Sloggi. Grazie a capi versatili dalla comodità extra, trasformare il propriodurante l’arco della giornata (ed essere sempre glamour) sarà facile e veloce.