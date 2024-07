Olimpiadi Parigi 2024 domenica 28 luglio | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, il, glidi28. Seconda giornata di gare alledie proseguono le grandi emozioni: l’Italia a caccia di medaglie preziose e può trovarle in diverse discipline. Scherma, nuoto, judo su tutte. Senza dimenticare l’inizio dei tornei di volley femminile e di pallanuoto maschile con le azzurre e gli azzurri che vogliono cominciare con il piede giusto. Proseguono anche i tornei di tennis e i tabelloni di boxe e beach volley. Ecco il menù completo di giornata per non perdervi davvero nulla. ILSPORT PER SPORT28Ore 7:00 – SURF maschile round 2 Ore 7:00 – SURF femminile round 2 Ore 8:30 – BADMINTON doppio misto fase a gironi Ore 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi Ore 9:00 – VOLLEY girone C femminile ITALIA-Repubblica Dominicana Ore 9:00 – PALLAMANO femminile B Brasile-Ungheria Ore 9:00 – CANOTTAGGIO femminile singolo ripescaggi Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile Gottardi/Menegatti (ITA) – Liliana/Paula (ESP) Ore 9:15 – TIRO A SEGNO femminile carabina aria compressa 10 m qualificazioni Ore 9:20 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi Ore 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre ottaviOre 9:30 – TIRO A SEGNO maschile pistola aria compressa 10 m FINALIOre 9:30 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – I Suddivisione Ore 9:30 – SCHERMA femminile fioretto individuale trentaduesimi Ore 9:36 – CANOTTAGGIO maschile singolo ripescaggi Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile: van de Velde/Immers (NED) – Ranghieri/Carambula (ITA) Ore 10:00 – SCHERMA maschile spada individuale trentaduesimi Ore 10:00 – JUDO femminile -52 kg trentaduesimi Ore 10:00 – JUDO maschile -66 kg trentaduesimi Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo primo turno Ore 10:00 – HOCKEY PRATO femminile girone A Belgio-Cina Ore 10:10 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia ripescaggi Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi Ore 10:20 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia ripescaggi Ore 10:25 – SCHERMA femminile fioretto individuale sedicesimi Ore 10:28 – JUDO femminile -52 kg sedicesimi Ore 10:28 – JUDO maschile -66 kg sedicesimi Ore 10:30 – HOCKEY PRATO femminile girone A Germania-Giappone Ore 10:30 – SPORT EQUESTRI completo a squadre cross country Ore 10:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza batterie Ore 10:30 – PALLANUOTO maschile girone B Australia-Spagna Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Carol/Barbara (BRA) – Akiko/Ishii (JAP) Ore 11:00 – PALLAMANO femminile girone A Corea del Sud-Slovenia Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi Ore 11:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza batterie Ore 11:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie Ore 11:00 – PUGILATO maschile 51 kg eliminatorie Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m stile libero batterie Ore 11:00 – NUOTO maschile 400 m misti batterie Ore 11:00 – NUOTO femminile 100 m rana batterie Ore 11:00 – NUOTO maschile 100 m dorso batterie Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m stile libero batterie Ore 11:00 – BASKET maschile girone C Sudan del Sud-Portorico Ore 11:15 – TIRO A SEGNO maschile carabina aria compressa 10 m qualificazioni Ore 11:16 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie Ore 11:30 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri batterie Ore 11:40 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – II Suddivisione (ITALIA) Ore 11:48 – PUGILATO maschile 92 kg eliminatorie Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Müller/Tillmann (GER) – Vieira/Chamereau (FRA)Ore 12:00 – TIRO A SEGNO femminile pistola aria compressa 10 m FINALE Ore 12:00 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri batterie Ore 12:00 – VELA maschile iQFOil Ore 12:00 – VELA femminile iQFOil Ore 12:00 – VELA maschile 49er Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX Ore 12:00 – SKATEBOARD femminile strada turni preliminari Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo primo turno Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo primo turno Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio primo turno Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio primo turno Ore 12:05 – PALLANUOTO maschile girone B Serbia-Giappone Ore 12:20 – PUGILATO femminile 50 kg eliminatorie Ore 12:20 – JUDO femminile -52 kg ottavi Ore 12:20 – JUDO maschile -66 kg ottavi Ore 12:25 – SCHERMA maschile spada individuale sedicesimi Ore 12:30 – CANOTTAGGIO femminile 4 senza batterie Ore 12:45 – HOCKEY PRATO femminile girone B Australia-Sudafrica Ore 12:50 – CANOTTAGGIO maschile 4 senza batterie Ore 12:52 – PUGILATO femminile 66 kg eliminatorie Ore 13:00 – SPORT EQUESTRI completo individuale cross country Ore 13:00 – VOLLEY Girone B femminile Polonia-Giappone Ore 13:15 – HOCKEY PRATO femminile girone B Gran Bretagna-Spagna Ore 13:16 – JUDO femminile -52 kg quarti Ore 13:16 – JUDO maschile -66 kg quarti Ore 13:30 – BASKET femminile girone A Spagna-Cina Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto fase a gironi Ore 14:00 – BADMINTON maschile doppio fase a gironi Ore 14:00 – PALLAMANO femminile girone A Svezia-GermaniaOre 14:00 – CICLISMO femminile mountain bike Cross-CountryOre 14:05 – SCHERMA femminile fioretto individuale ottavi Ore 14:15 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre quarti Ore 14:50 – GINNASTICA ARTISTICA femminile qualificazioni – III Suddivisione Ore 14:50 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi Ore 14:50 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone E femminile Stam/Schoon (NED) vs Paulikiene/Raupelyte (LTU) Ore 15:00 – PALLANUOTO maschile girone A ITALIA-Stati Uniti Ore 15:05 – SCHERMA maschile spada individuale ottavi Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie Ore 15:30 – CANOA femminile slalom K1 semifinale Ore 15:30 – RUGBY A 7 femminile fase a gironi Ore 15:40 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi Ore 15:46 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie Ore 15:47 – TIRO CON L’ARCO femminile a squadre semifinali Ore 15:55 – SCHERMA femminile fioretto individuale quarti Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone A femminile: Ana Patrícia/Duda (BRA) – Marwa/D.