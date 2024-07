Meglio del Superenalotto | jackpot da 98 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024) Se sogni di diventare milionario, questa è la lotteria che fa al caso tuo: ilin palio ti farà strabuzzare gli occhi. 19. Tanti sono i Paesi europei che partecipano alla lotteria dell’Euro, che funziona in parte come ile altri giochi simili ma che, appunto, è di più ampio respiro, coinvolgendo gran parte dell’Europa. Quelli che non tutti sanno è che anch’essa, proprio come il gioco più amato dagli italiani, mette in palio dei premi semplicemente pazzeschi. Un giocatore ha centrato unspaziale e ha vinto la bellezza di 98di euro – Ilveggente.itL’ultima volta, pensate un po’, ilaveva raggiunto l’esorbitante cifra di 98183mila 614,80 euro. E qualcuno, beato lui, è riuscito nella mirabolante impresa di indovinare tutti i numeri necessari per poter mettere in tasca questo ghiottissimo bottino.