Malore fatale in campagna muore a 76 anni

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fermo, 15 luglio 2024 -ina 76. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio. L'uomo, residente nel Fermano, mentre si trovava in un appezzamento di terra di sua proprietà, a Campiglione di Fermo, zona Lungo Tenna. A lanciare l'allarme, intorno alle 17.30, è stato un familiare. Ma quando sono arrivati i sanitari, per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Vano qualsiasi tentativo di rianimazione. Stando alle prime informazioni, il 76enne sarebbe stato colpito da unche non gli ha lasciato scampo. Sul luogo della tragedia il 118 e le forze dell'ordine anche se non sembrano esserci dubbi sulle cause naturali del decesso. .