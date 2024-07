Lotto meglio tardi che mai | boom da 5 milioni

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024)che mai: gli appassionati del gioco più famoso del Bel Paese non attendevano altro. Si esulta da Nord a Sud. Tra gli appassionati del gioco delcircola da sempre una sorta di “leggenda” sui numeri ritardatari. Di che parliamo? Ci riferiamo alla ricerca spasmodica degli utenti per scoprire quali sono quei numeri che non compaiono da più tempo su una determinata ruota. La convinzione (errata) è che, statisticamente, ci siano più possibilità che quel numero esca alla prossima estrazione ma in realtà si tratta di un vero e proprio bluff. Una falsa credenza, per essere più precisi. Il numero 6 sulla ruota di Bari non usciva da ben 126 concorsi – Il VeggenteFatto sta che però alla cabala non si comanda e i numeri ritardatari continuano ad essere i più gettonati.