L’Argentina non si ferma | sua la Copa America La finale è l’ultimo atto catastrofico del caos organizzativo in Usa sede dei Mondiali

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il calcio mondiale parla spagnolo: poche ore dopo il trionfo della Roja nellaeuropea di Berlino contro l’Inghilterra (2-1), ecco il sedicesimo successo delin, con l’1-0 sulla Colombia maturato al 112’ grazie al gol dell’interista Lautaro Martinez, ancora una volta entrato a match in corso e capocannoniere della manifestazione con 5 reti. Leo Messi, costretto a uscire in lacrime per infortunio, ha sollevato la coppa, diciannove mesi dopo il trionfo dell’Albiceleste nel mondiale in Qatar: a secco fino a 34 anni, il fuoriclasse di Rosario ha centrato tre trofei di fila. Messi, l’età che avanza, la forma che scade e i problemi di gestione delle superstar impongono una riflessione, ma la prima questione sul tavolo è quanto emerso in questa, andata in scena negli Stati Uniti.