La paura fa 50 anni | nell’abisso dello Squalo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sotto il sole, le onde, l’azzurro, il sapore di sale, la vita c’è l’abisso. Non è fantasia, è un fatto: lì sotto c’è una creatura praticamente immutata da oltre 250 milioni di, un predatore dall’occhio gelido, dalla fila di denti che pare un ghigno. Lo. Non è un alieno anche se lo sembra, e incarna la più pura di tutte le paure: che qualcosa di spaventoso possa sbucare dall’oscurità quando siamo indifesi, quando siamo nudi. Non a caso una delle scene più forti di Lo, capolavoro di Steven Spielberg, è quella della ragazza che di notte si tuffa in acqua leggera e felice, mentre l’amico un po’ brillo si addormenta sulla spiaggia: non ne sentirà le urla, quando la creatura venuta dagli abissi la trascina giù facendola a pezzi.