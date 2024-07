Kylie Jenner vuole tornare nel mondo dello Swimwear con Khy | una seconda possibilità?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024), conosciuta per il suo spirito imprenditoriale e una serie di business di successo con il proprio nome, ha deciso di ritentare con il settore del. Dopo il fallimento diSwim nel 2021,è pronta a lanciare una nuova collezione di costumi da bagno sotto il suo più recente progetto di moda, Khy.e Khy: il ritorno nelloha iniziato la sua carriera imprenditoriale con la linea di abbigliamento casual per adolescenti, creata insieme alla sorella Kendall nel 2013. Tuttavia, è stato con il lancio diCosmetics nel 2015 cheha davvero lasciato il segno nell’industria della bellezza, vendendo poi la maggioranza delle azioni a Coty nel 2019 per una valutazione di 1,2 miliardi di dollari.