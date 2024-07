Inizia la settimana rovente caldo oltre i 40 gradi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 15 luglio 2024) AGI - L'Italia si prepara a una nuova ondata di. La terzadi luglio appenata, non vede infatti sostanziali variazioni rispetto all'evoluzione meteo dell'ultima. Dopo le infiltrazioni fresche del weekend, in particolare per le regioni del Nord, il promontorio africano tornerà a spingere sul Mediterraneo centrale con l'aria molto calda che dal nord Africa affluirà sull'Italia. Ci attendiamo dunque condizioni meteo per lo più stabili nei prossimi giorni salvo qualche temporale pomeridiano sulle Alpi e, molto localmente, sui rilievi dell'Appennino. Le temperature saranno al di sopra delle medie anche di 6-8con valori massimi compresi tra +35 e +40su buona parte della Penisola, localmentesulle zone interne del Centro-Sud.