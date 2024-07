Il fucile? Emblema della sua presidenza | Emanuele Trevi choc su Trump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "La naturaviolenza politica e di questi attentati è completamente indimostrabile che si nutra di un clima, si nutre di un'abilità nel fare i complotti, di arrampicarsi sugli specchi, di cose che sono ordite magari da spioni, membri dei servizi segreti, la cui finalita è non far sapere alla stanza dei bottoni quello che stanno facendo":, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, lo ha detto a proposito del fallito attentato all'ex presidente americano Donald, in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca, che è stato ferito all'orecchio da un proiettile mentre teneva un comizio a Butler, in Pennsylvania. Secondo lo scrittore ospite del talk, quello che è successo negli Stati Uniti è stato "un atto di follia".