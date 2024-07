Ho come antenato un batterio | dalla vita nei fossati alla scoperta delle origini biologiche

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando ero bambino andavo lungo il Castro a a raccogliere i girini o butolicchi e alcune volte cercavo di vedere, mettendoli in un barattolo, le loro mutazioni, cosa che non mi è mai riuscita, le lucertole, prese vive con i fili d’erba, le tenevo in una scatola da scarpe e ne avevo una obesa da quante formiche e mosche gli davo da mangiare. Una volta la liberai in giardino, ma rimase rincoglionita da tutta quella natura ed era interdetta se andar via o rientrare nella scatola. Avevo visto nascere i vitellini quindi sapevo tutto sulla nascita anche di noi, certo noni pulcini da ova. Ma il babbo del mi babbo all’infinito con la su’ moglieerano, mi domandavo,poi ricordandomi dei girini pensai a degli esseri simili e solo con lo studio della biologia ho capito il mio, io sono un un discendente di un filanento, di una spirocheta con un dna, di un corpo unicelulare, di un, un ” procariota” con una riproduzione tramite scissione ( Eva costola di Adamo!?).