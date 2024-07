Governance poll chi sono i sindaci e i presidenti di Regione più e meno amati in Italia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) Michele Guerra e Massimiliano Fedriga. Il sindaco di Parma e il presidente del Friuli-Venezia Giuliai vincitori del2024, la classifica degli amministratori locali realizzata dall’Istituto Noto per Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda i, Guerra è in testa con il 63% dei consensi, davanti a Gaetano Manfredi (sindaco di Napoli, al 62%) e Michele De Pascale (al 61%, primo cittadino di Ravenna). Tutto il podio è composto da rappresentanti del centrosinistra., ipiùDopo il podio di centrosinistra, per iil quarto posto è occupato da Luigi Brugnaro (Venezia), Giuseppe Cassì (Ragusa), Claudio Scajola (Imperia) e Matilde Celentano (Latina). Da segnalare il calo di popolarità della maggior parte dei: solo uno su quattro ha aumentato il suo consenso rispetto al giorno delle elezioni.