Giorgio Vasari a Castiglion Fiorentino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 – Con il mese di luglio sono in programma altri due appuntamenti del ciclo dedicato alla figura di. Il primo di questi è in programma mercoledì sera, 17 luglio, quando ci sarà l’occasione di visitare uno dei luoghi sacri più belli di, e scoprire le sue connessioni con la figura di. Stiamo parlando della Chiesa del Gesù in cui ci sono alcune pitture legate ae alla sua scuola. L’altro è in programma il 24 luglio e in quell’occasione verrà visitata la Chiesa della Consolazione per la quale si ipotizza che il progetto di costruzione fu opera di. Ogni visita ha la durata di un’ora e possono partecipare al massimo 25 persone. La partenza è fissata per le 21:15.