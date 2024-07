Fedez i veri motivi del ricovero in ospedale E ammette | Il tempo lenisce

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando si tratta di, siamo abituati a sentire tutto e il contrario di tutto. Perfino se si parla della sua salute. E sì, perché quando tutto viene reso di dominio pubblico, per precisa scelta del diretto interessato che ha voluto instaurare questo tipo di rapporto con i suoi seguaci, è inevitabile che si diffondano voci collaterali rispetto a quella che è la realtà dei fatti. Così, a distanza di poche ore dalle dimissioni dal Policlinico di Milano, parla nuovamente il chirurgo che ha avuto in cura il rapper a ottobre 2023 per emorragia interna – Marco Antonio Zappa – e che proprio l’artista aveva ringraziato sulla porta del Fatebenefratelli del capoluogo lombardo. IdeldiSi è trattato ancora di emorragia interna, dichiarata meno grave delle due che l’avevano colpito a ottobre, e fortunatamente risolta in pochi giorni.