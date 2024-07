Espansione strategica anche oltreoceano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) SOSTENIBILITÀ E ATTENZIONE alla qualità di vita dei dipendenti. È questo che contraddistingue,, la filosofia di Labomar. Il Gruppo è cresciuto molto dagli esordi, legati al piccolo laboratorio della farmacia di famiglia, dove ancora vengono venduti i preparati di Walter Bertin. Da lì, dalla passione per le materie prime e per il benessere per le persone, è natoil percorso industriale, che ha portato Labomar a diventare un punto di riferimento mondiale per gli integratori e per i dispositivi medici. Il Gruppo è cresciuto negli annigrazie ad alcune recenti acquisizioni. Si tratta di Labomar Canada, Welcare e Labiotre. Welcare è stata fondata nel 2001, ad Orvieto da Franco de Bernardini e Fulvia Lazzarotto, attuale ceo della società.