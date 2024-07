E’ morto ’il professore’ Americo Spalazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è spento ieri pomeriggio, presso la clinica Villa Verde di Fermo, il carabiniere. Risiedeva a Ascoli ma era diventato un sangiorgese di adozione. Era molto conosciuto sia ad Ascoli che a Fermo. Nativo di Acquasanta Terme, ha fatto il carabiniere ausiliario a Roma e poi ha vissuto una carriera da insegnante. Si è diplomato all’Iti Montani di Fermo nel 1963 con Perito Meccanico ed ha subito iniziato ad insegnare prima alle scuoe superiori e poi alle medie. Contemporaneamente lavorava presso l’azienda meccanica di famiglia ad Acquasanta Terme dove si costruivano macchinari per la lavorazione del marmo, dopodiché ha lavorato, come progettista, presso un’azienda ascolana che costruiva macchinari per il fitness, guadagnandosi ben due brevetti.