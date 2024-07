Copa America apoteosi Argentina ai tempi supplementari | Lautaro entra e decide la finale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’vince la2024 battendo la Colombia in unaemozionante all’Hard Rock Stadium di Miami. Un successo che permette all’albiceleste di Lionel Scaloni di confermarsi campione di tutto vincendo la secondaconsecutiva, che si aggiunge a quella vinta nel 2021, alla Finalissima del 2022 e soprattutto al Mondiale in Qatar. La partita è iniziata con oltre un’ora di ritardo a causa di disordini fuori dallo stadio, in cui diversi tifosi colombiani hanno provato a varcare i cancelli dell’impianto senza biglietto, scavalcando le recinzioni e venendo inseguiti dai poliziotti. Altri hanno provato invece ad intrufolarsi tramite i sistemi di ventilazione esterni dello stadio, scatenando il panico e creando un parapiglia di tifosi dimbe le tifoserie, ammassati contro i cancelli.