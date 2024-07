Conte | Assistenzialismo? Meloni ha una Ferrari che non sa guidare

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 15 luglio 2024) ROMA – “Giorgiaa Bagnoli parla di? Non si puo’ riferire al governo. Noi non abbiamo fatto, ma siamo intervenuti per i bisogni delle persone.dimentica che abbiamo fatto anche transizione 4.0 per rinforzare la competitivita’ delle imprese. Oggiha una, grazie alle misure del nostro governo, che lei non e’ in grado”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, arrivando alla Camera per partecipare a un convegno. Ha poi aggiunto: “Ben otto regioni non garantiscono i minimi livelli di assistenza sanitaria. Dobbiamo assolutamente rinforzare gli investimenti su sanita’ e evitare che il progetto dell’autonomia differenziata possa contribuire ad abbassare i livelli dei servizi” che gia’ “in alcune aree del paese non sono garantiti adeguatamente”.