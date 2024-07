Concerto per tromba L' oroscopo di Branko | un messaggio sibillino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Le stelle di", l'di oggi lunedì 15 luglio. ARIETE Per amore, solo per amore, potete discutere e arrabbiarvi. Nelle questioni pratiche non conviene perdere la pazienza, oggi inizia un nuovo ricco influsso. Intense sensazioni, emozioni, progetti Questo porta Luna in Scorpione, segno con cui avete un legame ancestrale e che spesso condiziona anche le scelte professionali e di affari. Anticonformisti, non siete più soddisfatti delle solite relazioni, e ciò significa che è giunto il momento di andare alla ricerca delle novità. Bene le contrattazioni, Mercurio stimola la fantasia e la creatività, farete grandi cose. TORO Luna provocatoria, i rapporti familiari risentono ancora di qualche vecchia crisi, non c'è intesa circa le decisioni di tipo economico.