Colline dell’Albegna levata di scudi dei sindaci contro l’invasione dell’eolico

(Di lunedì 15 luglio 2024) PITIGLIANO – “Quella che si sta prospettando è una vera e propria invasione, con progetti impattanti dal punto di vista paesaggistico e non solo”. Così si sono espressi idei Comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano, Scansano e Magliano in Toscana, che hanno preso pubblicamente posizione nella sede dell’Unione dei Comuni Montanidel Fiorauna serie di impianti eolici, esprimendo preoccupazione il per il futuro dei territori che rappresentano. Questi sono gli ultimi 4 progetti di parchi eolici presentati al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che interessano il territorio dellee che hanno messo in allarme i: è in fase di istruttoria il progetto Parco eolico Manciano, nel comune di Manciano, per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva di 50,4 Megawatt con l’installazione di 7 pale eoliche e relativa opera di connessione per immissione dell’energia prodotta nella rete di trasmissione nazionale.