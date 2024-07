Call of Duty | Black Ops 6 Activision ha annunciato le date della Beta

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 15 luglio 2024) Microsoft ha rivelato lein cui sarà disponibile ladiofOps 6, rivelando che il nuovo capitoloserie potrà essere provato inizialmente il 30 Agosto 2024, grazie allain accesso anticipato, e poi durante il fine settimana del 6 Settembre 2024 in versione open. Come leggiamo sul sito ufficiale, grazie a queste due fasii fan potranno provareOps 6, gustandosi il rinnovato sistemo di movimento, una selezione di mappe nuove di zecca create da Treyarch, una varietà di armi, equipaggiamenti e specialità in diverse modalità.ha precisato che i giocatori che hanno prenotato l’Edizione Cassaforte diofOps 6 potranno giocare nei panni di uno dei quattro operatori del Pacchetto operatore Cacciatori vs Prede (Park, Adler, Brutus o Klaus), oltre ad avere la possibilità di provare una qualsiasi delle cinque armiCollezione armi Maestria.