Calciomercato Napoli l’agente di Osimhen a Parigi | proposte 3 contropartite

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ Victoril big delcon la valigia in mano. Il tecnico Antonio Conte non ha voce in capitolo sulla cessione dell’attaccante e l’addio è sempre più probabile.del calciatore è partito in direzioneper valutare il trasferimento al Psg. Ilha aperto all’addio e la trattativa potrebbe concludersi per circa 100 milioni di euro. Nell’operazione potrebbe rientrare anche una contropartita gradita al club azzurro. LealSecondo quanto riferito da Sky Sport i nomi presi in considerazione sono Carlos Soler, centrocampista spagnolo ex Valencia; Nordi Mukiele, difensore francese ex Lipsia; e infine Kang-In Lee, attaccante esterno coreano ex Valencia e Maiorca. L'articolodiCalcioWeb.