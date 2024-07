Aria pensa al futuro | Mi piacerebbe provare uno stile elettro-pop

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un’artista libera da etichette e che si lascia accompagnare solo dalla forza della melodia, non a caso poteva scegliere il nome d’arteper farsi conoscere al grande pubblico. La giovane artista ha però ancora tanti sogni da poter realizzare attraverso la sua musica. Giovanissima, ma già con le idee chiaro per il suoe la musica ne farà parte, oggi e per sempre. A poche settimane dall’uscita di Persa di te,vuole lanciare uno sguardo ildando priorità comunque al suo presente, vivendosi ogni momento a pieno., foto Courtesy of Press Office – VelvetMagClasse ’04, Aurora Gambone, in arte semplicemente, si è avvicinata alla musica quando era ancora un’adolescente. Ispirata dalla grinta e la determinazione di uno dei suoi idoli, Amy Winehouse, ha sempre avuto lo sguardo puntato al suo obiettivo: fare la cantante.