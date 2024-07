Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 15 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 15Bill sarà una furia e avvertirà Sheila di stare molto attenta alle sue mosse. Il magnate le ricorderà che nessuno lo ha mai tradito senza pagarne le conseguenze e le intimerà di non provarci nemmeno, se non vorrà assaggiare la sua ira. Sheila gli assicurerà di avere occhi solo per lui ma in realtà nasconderà il suo incontro con Deacon, a cui ha fatto giurare di non dire nulla. La Carter, sibillina, chiederà al fidanzato se il suo atteggiamento e le sue paure di un possibile suo tradimento siano nate dopo l’incontro con suo figlio Liam.