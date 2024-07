Animali che mangiano il legno | i più diffusi e temuti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel mondo degli esseri viventi esistono ancheche si cibano di. Benché siano descritti come nocivi, il loro compito è diverso e fondamentale per gli ecosistemi nei quali vivono. Gliche si nutrono di, principalmente insetti, sono detti xilofagi. A tal proposito è bene evidenziare che, in molti casi, glixilofagi hanno rapporti simbiotici con altri microrganismi per poter digerire il. Esso, infatti, è ricco di cellulosa e lignina difficili da digerire. Ma nonostante si pensi che questi insetti siano solo nocivi, in realtà il loro compito è fondamentale per decomporre la materia organica e permettere il corretto funzionamento degli ecosistemi. Tali organismi, nutrendosi di una materia organica di difficile sintesi, permettono di rimettere in circolazione all’interno dell’ecosistema quei nutrienti che non possono essere digeriti da altre specie.