Al via il festival letterario Moonlight festival on tour di Confesercenti

(Di lunedì 15 luglio 2024) Arezzo, 15 luglio 2024 – Al via ilon” di. Domani, martedì 16 attesa la presentazione a San Giovanni Valdarno con il libro “Spinascura” delle criminologhe Federica Frezza e Martina Peloponesi. L'appuntamentoè per le ore 21 nella Sala Nonziata di via Giovanni da San Giovanni Sarà il primo incontro del ciclo di eventi organizzato da, Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo In, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d'Arezzo, di Vetrina Toscana e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Centro Arezzo Coop-Fi.