AEW | In arrivo l’undicesima edizione di Battle of the Belts settimana pienissima per Tony Khan la prossima

(Di lunedì 15 luglio 2024)davvero intasata per la AEW la, visto che diversi addetti ai lavori hanno notato un’ora extra nella lista dei programmili pubblicata da TNT, network che trasmette in esclusiva negli USA gli show della promotion di. Il 27 luglio, subito dopo l’episodio di Collision del sabato notte, si terrà infattiof the, show speciale che, negli ultimi due anni, è ormai giunto alla sua undicesima. Il tutto andando ad intasare ancor di più unaa tinte AEW-ROH, visto che BOTB si aggiunge alla diretta di Dynamite (la puntata dedicata al Blood and Guts, a cui seguiranno i tapings di Rampage), allo stesso Collision ed a Death Before Dishonor, PPV in programma venerdì notte ad Arlington, Texas.