Un intervento lungo tutta l’estate per il consolidamento del ponte di Matassino

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024) FIGLINE INCISA – Unatteso da tempo e che ha come obiettivo mettere in sicurezza una delle infrastrutture più importanti della viabilità comunale. Sono partiti giovedì (11 luglio) e durerannoi lavori di rinforzo del calcestruzzo della parte sottostante deldi. Si tratta di interventi di manutenzione programmata dalla Città metropolitana di Firenze, in risposta ai risultati dei saggi tecnici ultimati a fine 2023 suldi, nell’ambito della attività di monitoraggio in corso su tutti i ponti della provincia d iFirenze. Le operazioni saranno effettuate dall’alveo del fiume, in modo da non compromettere il traffico veicolare e non interrompere mai il transito sul. Anche l’allestimento del cantiere e il trasporto delle attrezzature necessarie per i lavori saranno effettuati di notte, in modo da non compromettere i flussi di traffico.