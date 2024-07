Spagna-Inghilterra ecco le formazioni ufficiali della finale dell’Europeo 2024

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Ci siamo, manca sempre meno al calcio d’iniziotra, le due squadre si affronteranno all’Olympiastadion di Berlino. Percorsi molto diversi per le due nazionali. Laha convinto tutti con il suo gioco spettacolare che ha portato una sei vittorie su sei. L’invece ha fatto più fatica a esprimersi ad alti livelli, ma questa sera potrebbe essere l’occasione per rifarsi, fortesete di vendetta dopo lo scorso europeo perso incontro l’Italia. Leggi anche: Euro, lo scandalo sessuale e familiare di Kyle Walker: scoppiano problemi all’Con milioni di occhi puntati sul campo e una città intera in fermento, la partita promette emozioni indimenticabili e momenti di puro spettacolo calcistico.