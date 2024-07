Radu si allena con l’Inter Nel suo destino una certezza chiara

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Ionutin questi primi due giorni si èto agli ordini di Simone Inzaghi, ma il suoalè già segnato. La dirigenza ha unae saràsul mercato. PASSATO – Ionutnon riesce a trovare un suo posto. Il portiere viene da un anno fatto da secondo in Inghilterra al Bournemouth e non ha affatto impressionato in Premier League. Ha avuto pochissimo spazio e nella maggior parte delle occasioni ha visto giocare un ex Serie A davanti a sé: Neto.veniva già da diversi giri in prestito, partendo dal Genoa e proseguendo con Parma, Cremonese e Auxerre in Francia.spalle al muro, futuro chiaro CHIAREZZA – Adessosi stando in ritiro conad Appiano Gentile. In questi due giorni ha affiancato il nuovo estremo difensore nerazzurro Josep Martinez arrivato dal Genoa.