Pentathlon Moderno Europei Budapest | Tognetti e Colasanti conquistano l’argento nella staffetta mista

(Di domenica 14 luglio 2024) I Campionatidi, in scena a(Ungheria), finiscono nel migliore dei modi per l’Italia, con gli azzurri che mettono in bacheca la quinta medaglia durante l’ultima giornata di gare. Sono Francescae Danielea salire sul podio, ottenendo la medaglia d’argentocon 1360 punti, alle spalle solo dei padroni di casa Rita Erdos e Mihaly Koleszar (1372). la terza piazza è poi andata ai lituani Elzbieta Adomaityte e Titas Puronas con 1358 punti. “Sono felicissima che questisiano finiti nel migliore dei modi. La medaglia d’oro a squadre è stata importante e speciale perché condivisa con una delle mie migliori amiche e con una ragazza fantastica a cui voglio molto bene e auguro tutto il meglio.