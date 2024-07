Pasticcio asili nido L’obbligo di iscrizione all’albo rischia di lasciare scoperti gli organici L’allarme dell’Anci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) L’avvio delle attività dei servizi educativi (nidi e scuole dell’infanzia) a settembre sono a rischio. A fare questa denuncia è l’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani che in queste ore ha lanciato un appello al Governo perché eliminid’per gli educatori. Con la Legge 55 del 15 aprile scorso, infatti, è previsto che entro il sei agosto prossimo pedagogisti ed educatori professionali socio pedagogici debbano, per poter lavorare, far parte di questo albo che dev’essere redatto da un commissario nominato dai tribunali. Il problema è che il personale educativo dei nidi privo del titolo di studio richiesto ovvero la laurea è composto da centinaia di diplomati che hanno conseguito il titolo entro il 2022, ai quali fino ad oggi è stato concesso di lavorare con una deroga.