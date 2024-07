Non c' è posto per questa violenza Telefonata Biden-Trump dopo l' attentato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha sentito al telefono Donaldil tentato omicidio durante un comizio in Pennsylvania. «È orribile», ha detto. «Non c'èper questo tipo diin America. Dobbiamo unirci come una nazione per condannarla», ha scrittosu 'X'. «Sono felice di sapere che sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre attendiamo ulteriori informazioni», ha aggiunto. «Jill e io siamo grati ai servizi segreti per averlo messo in salvo», ha scritto ancora il numero uno della Casa Bianca. Il presidente Usa ha lasciato subito la sua residenza privata in Delaware per tornare a Washington,l'. Un funzionario della campagna diha inoltre annunciato che la campagna «sta mettendo in pausa tutte le comunicazioni verso l'esterno e sta lavorando per ritirare gli spot televisivi il più velocemente possibile».