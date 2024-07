Mercato La Maceratese corteggia Cognigni Morazzini alla Sangiustese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Laufficializza l’arrivo del difensore esterno destro Nicolò, il 2000 arriva dal Montefano dopo avere indossato le maglie di Moie Vallesina, Fabriano Cerreto, Porto Sant’Elpidio, Recanatese e Marina. Laè in pressing su Lucaper coprire il ruolo di centravanti, il diesse stando il giocatore classe 1991 che vanta tante presenze in C con Ancona, Fermana e Siracusa. Laha confermato Alessandro Porro e Paolo Morresi, il primo come responsabile della Scuola calcio e il secondo come responsabile tecnico del settore giovanile. Il Chiesanuova ha tesserato Edin Ajradinoski, portiere del 2005 che ha giocato nella Luparense (D) e che è cresciuto nel Tolentino, poi la società sta per chiudere con l’attaccante Francesco Persiani, ex Giulianova.