Lotto bastano 4 numeri per vincere più di 200mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 14 luglio 2024), tutti possono ambire auna cifra così degna di nota: sfatato un mito, non è necessario spendere un occhio della testa. I premi in palio dipendono solo in alcuni casi dalla puntata per la quale opta il giocatore. Nel nuovo Gratta e vinci Jumanji Rush, ad esempio, più l’investimento iniziale è alto, più alta sarà la somma che il giocatore potrà eventualmente portare a casa. Non è sempre così, però, tanto è vero che non bisogna sborsare tutti questi soldi per ottenere premi da urlo a Lotterie come il Superena, l’jackpot o il. In Calabria è stata messa a segno la quarta vincita più alta dell’anno (AnsaFoto) – Ilveggente.itEcco, prendiamo come esempio proprio il mitico gioco del, che nelle scorse ore ha fatto piovere un bel po’ di denaro sul Sud Italia.