LIVE- Politano | Osimhen? Bisogna accettare le scelte dei compagni…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) 19.41 – Buonasera amici di SpazioNapoli! Benvenuti alla diretta testuale dell’evento che avrà inizio tra poco dalla piazza di Dimaro dove ben quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi. Parteciperà anche Matteo! 19.55 – Prima domanda per: credi nel progetto? “Sappiamo che quest’anno è dura soprattutto in ritiro, con il mister si lavora tanto. Dobbiamo dare il massimo”. Come hai ritrovato il mister visto che sei stato con lui all’Inter? “Il mister è sempre carico, i carichi di lavoro sono sempre quelli, speriamo che i risultati siano come quelli dell’Inter”. Potresti fare un appello adper rimanere: “Non dipende solamente da noi, sappiamo dell’importanza di Osi, si è visto in questi anni,ledei compagni, per il momento è ancora qui e ce lo godiamo” Su Di Lorenzo: “Giovanni è tranquillo e sereno, credo che abbia fatto la scelta migliore.