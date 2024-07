Latina arrivano 20 ispettori ambientali per il corretto smaltimento dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

La salvaguardia della difesa del suolo, del paesaggio e dell'ambiente grazie a un'efficace opera di prevenzione, vigilanza e controllo circa il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti. Con questo obiettivo il comune di Fiumicino schiera venti volontari dell'associazione Vigilea-Fipsas. Gli ispettori ambientali, in qualità di Pubblici Ufficiali ex art. 357 c.p., potranno informare i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento ed smaltimento dei rifiuti; svolgere attività di prevenzione nei confronti di chi arreca danno all'ambiente e al decoro del territorio comunale e compiti di vigilanza, controllo, accertamento e attività sanzionatoria, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme, dei regolamenti comunali e delle relative ordinanze sindacali.