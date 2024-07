L’angolo del Parent Coach di Danyla De Vincentiis – Odio l’estate | i consigli per una piacevole vacanza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 14 luglio 2024) Ultima puntata della stagione per la Dott.ssaDecon “del”, che oggi vede al centro della riflessione, la commedia di Massimo Venier con Aldo Giovanni e Giacomo: “”. Prendendo spunto da questo film, la dottoressa spiega le principali dinamiche tipiche di unatra amici, in famiglia e soprattutto con i figli. “Prima di partire per un viaggio, sono diversi gli step da analizzare: per cominciare, è fondamentale comprendere che tipo diio stesso desidero fare. Il passaggio successivo, solo dopo aver capito le mie esigenze, è quello di confrontarmi con il partner o con la famiglia, con o senza bambini, o con gli amici. Il che non implica essere necessariamente d’accordo, ma porta ad un momento di comunicazione importante che eviterà durante ladi creare disagi.