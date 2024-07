La Toscana è sovrappeso Bambini troppo sedentari ma le abitudini migliorano Ai genitori serve una dieta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 14 luglio 2024 – La salute prima di tutto. Che passa, anche e soprattutto dagli stili di vita, e da un’alimentazione per quanto possibile sana ed equilibrata.e obesità sono una minaccia costante per il benessere personale e un costo esorbitante per un fragile sistema sanitario pubblico. In particolare l’obesità non è più solamente un fattore di rischio di sviluppare svariate patologie, ma una malattia cronica progressiva e recidivante, anche quando – a un primo stadio – non sia associata ad alcuna complicanza. Dal report ’Okkio alla salute 2023’, indagine realizzata dalla Regionecon la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale e con il coordinamento scientifico dell’Università di Siena, emerge una nota lieta: il numero diinindal 2008 al 2023 è diminuito dal 22,5% al 17%.